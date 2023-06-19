استكمال أعمال مشروع الصرف الصحى بشارع أبو زهران بمركز سمالوط بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في متابعة المشروعات الخدمية والخطط التنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات لضمان الانتهاء من المشروعات، وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع أبو زهران بحي جنوب المدينة لخدمة المواطنين بسمالوط البلد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه، واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، بالإضافة لإجراء أعمال التوسعة بالشبكات داخل المحطات.