وقال شهود عيان من المخيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرسلت مروحيتين "أباتشي" تحلق على ارتفاع منخفض. وقبل قليل أظهر بث حي "لتلفزيون فلسطين" انفجارا كبيرا".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية "إن قوات تابعة لجيش الاحتلال تعرضت لكمين من قبل المقاومين الفلسطينيين لدى اقتحامها لجنين، ما أسفر عن إصابة ستة جنود".

وقال الشهود "إن آليات عسكرية إسرائيلية تضررت في الكمائن المعدة لها من قبل المقاومين في جنين".



