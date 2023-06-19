اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

الإثنين، 19 يونيو 2023 04:20 م
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا إسعاف
قنا صابر سعيد

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أصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق الرواتب بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق الرواتب بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وبينهم طفل.
 
تحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 
 
 

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