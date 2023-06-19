أحمد أبو الغيط: الجامعة العربية ملتزمة بالعمل على استقرار السودان

بيشوى رمزى

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني اطلع الأمين العام على مستجدات الوضع الجاري في السودان بما في ذلك الوضع الميداني، والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في استعادة الأمن والسيطرة داخل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن الوضع الانساني الكارثي الذي نتج عن الاقتتال الدائر.

وأوضح المتحدث أن عقار أشار في حديثه الى تعثر المبادرات الدولية والاقليمية في التوصل الي تسوية للنزاع، موضحاً ضرورة تناسق العمل الدولي والإقليمي بما يحافظ على سلامة واستقرار ووحدة السودان بعيداً عن التجاذبات والتنافس.

وأضاف المتحدث الرسمي ان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني اكد في هذا الاطار على اهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا الخصوص والحاجة للدعم العربي للمؤسسات الشرعية في البلاد.

وأكد المتحدث أن الامين العام حرص خلال اللقاء على التزام الجامعة العربية بالعمل على استقرار السودان وسلامة أراضيه والحفاظ علي مقدارت الشعب السوداني وحماية مؤسساته، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أمن واستقرار السودان.

وذكر المتحدث أن ابو الغيط شدد على ضرورة تضافر العمل الدولي والمبادرات الدولية للعمل لمصلحة السودان وشعبه وذلك بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية السودان. كما أكد السيد الأمين العام على أهمية العمل على التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة من خلال الهدن التي يتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات جدة.

ودعا في ضوء ذلك إلى ضرورة العمل الجاد على تحقيق مزيد من التناغم فيما بين هذه المبادرات وذلك، مضيفاً أن الجامعة العربية ستعرض أفكاراً في هذا الشأن على الجهات المختلفة.