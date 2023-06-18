اليوم السابع
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7 خطوات لتجنب اخضرار لحوم الأضاحى .. تعرف عليها

الأحد، 18 يونيو 2023 03:00 ص
7 خطوات لتجنب اخضرار لحوم الأضاحى .. تعرف عليها الحفاظ على سلامة لحوم الأضاحى
كتبت آية دعبس

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نصحت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، الراغبين فى الحفاظ على سلامة لحوم الأضاحى بعد ذبحها، بتجنب اخضرارها، حتى يضمن المستهلك تناولها بشكل صحى، موضحة أنه يمكن ذلك من خلال عدة خطوات هى:
 
 
1- يجب وضع اللحوم بعيد عن بعضها في مكان نظيف وجيد التهوية وبعيد عن الشمس لمدة 4-5 ساعات، لحدوث تشميع اللحمة عن طريق تكوين حمض اللاكتيك الذي يمنع التكاثر ونمو البكتيريا ويساعد على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل.
 
 
2- يتم وضع اللحوم في الثلاجة لمدة 5 ساعات أخرى، حتى تكتمل عملية التشميع.
 
 
3-  يتم تعبئه اللحوم في أكياس شفافة مع تفريغ الهواء منها حتى نتجنب حروق التجميد.
 
 
4- لا تزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع داخل الكيس.
 
 
5- عند وضع الأكياس في الفريزر اترك فراغات بينها حتى يصل التبريد لكل اللحوم.
 
 
6-  التأكد من قدرة الفريزر على التجميد قبل وضع اللحوم بها.
 
 
7-  تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة.
 
 
 
 

لحوم الاضحية

اخضرار لحوم الاضاحى

اخضرار اللحوم

الطب البيطرى



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