7 خطوات لتجنب اخضرار لحوم الأضاحى .. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

نصحت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، الراغبين فى الحفاظ على سلامة لحوم الأضاحى بعد ذبحها، بتجنب اخضرارها، حتى يضمن المستهلك تناولها بشكل صحى، موضحة أنه يمكن ذلك من خلال عدة خطوات هى:

1- يجب وضع اللحوم بعيد عن بعضها في مكان نظيف وجيد التهوية وبعيد عن الشمس لمدة 4-5 ساعات، لحدوث تشميع اللحمة عن طريق تكوين حمض اللاكتيك الذي يمنع التكاثر ونمو البكتيريا ويساعد على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل.

2- يتم وضع اللحوم في الثلاجة لمدة 5 ساعات أخرى، حتى تكتمل عملية التشميع.

3- يتم تعبئه اللحوم في أكياس شفافة مع تفريغ الهواء منها حتى نتجنب حروق التجميد.

4- لا تزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع داخل الكيس.

5- عند وضع الأكياس في الفريزر اترك فراغات بينها حتى يصل التبريد لكل اللحوم.

6- التأكد من قدرة الفريزر على التجميد قبل وضع اللحوم بها.

7- تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة.