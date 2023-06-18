14 شركة تدير أصولا بـ50 مليار جنيه تبحث فرص الاستثمار بـ"مصر الجديدة للإسكان"

كتب هانى الحوتى

نظمت البورصة المصرية ، اجتماعا بين الإدارة التنفيذية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و28 من مسئولي 14 شركة إدارة محافظ وصناديق استثمار تبلغ قيمة أصولها المدارة نحو 50 مليار جنيه.

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تتعاون مع الشركات المقيدة وبنوك الاستثمار، لإظهار المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المقيدة وبالأخص شركات القطاع العقاري التي تمتلك محافظ أراضي متميزة، مما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين وتعزيز قيمة أسهمها، وبما يعكس الحجم الحقيقي لأعمال هذه الشركات والقيمة الفعلية للأصول التي تمتلكها.

أضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا هاما لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، حيث أن أغلب -إن لم يكن كل- أسهم شركات القطاع العقاري يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمها العادلة الحقيقة بسبب صعوبة حصول المستثمرين - سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها- على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.