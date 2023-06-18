‫الرى: تنفيذ 18% من مشروع قناطر ديروط الجديدة

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى ، أنه تم تنفيذ 18% من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة وهذه النسبة تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر.

وأضاف فى تقرير لوزير الرى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف فقد تم تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى 104 خازوق، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وجارى تركيب الستائر القاطعة في الأمام والوسط والخلف ، وجارى نزح المياه لزوم تجفيف حفرة الإنشاء ، كما تم الإنتهاء من الفحص الثالث لبوابات القنطرة في اليابان.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية فإنه جارى أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء ، كما يجرى أيضاً التجهيز للجسات التأكيدية.

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية فقد تم صب بلاطة الكوبرى، وجارى الردم حول القنطرة كما تم البدء في تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية.

وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة "فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية" في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة “البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية” فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.

يذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1:60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.