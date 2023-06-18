اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 09:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 18 يونيو 2023 08:29 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد بحضور مصطفى مرعي، مدير التعليم العام ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد، وقدم عبد الله  رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ .

 وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 52 الف 99 طالب وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد محمد عبد الله، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

جانب من متابعة مركز توزيع الاسئلة
جانب من متابعة مركز توزيع الاسئلة

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع الاسئلة
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع الاسئلة

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانوية العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

اخر اخبار الثانوية العامة 2023

آخر اخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان العربى.. التعليم: وصول أسئلة الامتحان للجان بشكل مؤمن.. تسليم الطلاب ورقتين للإجابة عن الأسئلة الاختيارية والمقالية.. ووزير التعليم للطلاب: ابدأوا بالأسئلة السهلة

الأحد، 18 يونيو 2023 08:18 ص

لطلاب الثانوية العامة.. تأكد من تدبيس ورقتى إجابة الأسئلة الاختيارية والمقالية معا

الأحد، 18 يونيو 2023 08:03 ص

طلاب الثانوى العام يتوافدون لأداء امتحان العربى كأول مادة مضافة للمجموع بسوهاج

الأحد، 18 يونيو 2023 08:00 ص

التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة لجان السير

الأحد، 18 يونيو 2023 07:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة