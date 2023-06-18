وفد مغربي متخصص في العمارة الأثرية يزور القدس لتبادل التجارب والخبرات

ا ش ا

بدأ وفد مغربي يضم مهندسين وخُبراء متخصصين في ترميم المباني الأثرية وصيانة المعمار التاريخي زيارة للقدس تستمر 5 أيام بدعوة من جمعية المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب في القدس، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم الفلسطينيين.

وأفاد بيان لمؤسسة بيت مال القدس بأن الزيارة التي تنظمها الجمعية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف، تأتي في إطار الأنشطة التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي للتراث الإنساني اللامادي.

وأوضح أن زيارة الوفد المغربي تتضمن جولة في البلدة القديمة ومعالمها الدينية والحضارية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، وبيت المغرب في شارع الآلام، ثم يعقد اجتماعات مع دائرة الأوقاف الإسلامية، ومؤسسة التعاون.

ويجري الوفد لقاءات في رام الله مع نقابة المهندسين الفلسطينيين، ولقاء مع سفير المغرب لدى فلسطين، إضافة إلى زيارات لبلدة بتير ومحافظات بيت لحم والخليل وأريحا، للتعرف على خصائص العمارة الأثرية في هذه المناطق، ومدى تأثير تعاقب الحضارات على النماذج المعمارية الأصيلة في هذه الأرض المباركة.