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وزير الخارجية يكشف تفاصيل الزيارة إلى روسيا وأوكرانيا

الأحد، 18 يونيو 2023 08:45 م
وزير الخارجية يكشف تفاصيل الزيارة إلى روسيا وأوكرانيا شكرى وبوريل
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الزيارة الاخيرة للوفد الافريقي التي شاركت فيها مصر لأوكرانيا وروسيا كانت تهدف لبحث سبل التوصل لحل للصراع العسكرى والتوصل لحل سلمى للأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا للأثار السلبية التي ترتبت على الدول الأفريقية اقتصاديا نتيجة هذا الصراع وهي تداعيات تأثرت بها دول القارة السمراء التى لها مصلحة أوسع في ارساء الاستقرار العالمي. 
 
وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،  نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل أن الاجتماع في كييف وموسكو تم الاستماع للرئيسين الروسي والاوكراني، مؤكدا أن الدول الأفريقية طرحت رؤيتها للحل السياسي لهذه الازمة التي تؤثر سلبًا، مشيرا إلى ضرورة التوصل لحل وإرساء الامن والاستقرار في العالم.

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