وزير التعليم العالى يتفقد الأقسام الداخلية بمستشفى جامعة القناة.. صور

كتب- محمد صبحى وصبرى غانم

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرافقه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وقيادات الوزارة والجامعة أعمال إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى حيث تم التنفيذ على مرحلتين "المرحلة الأولى تم البدء فيها من 21 فبراير 2022، أما المرحلة الثانية تم البدء فيها من 11مايو 2023".

وشملت عمليات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى (كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزى، وغيره من التجهيزات) بسعة 206 سرير فى ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما تفقد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وقيادات الوزارة والجامعة مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى.. تم إنشاء المبنى على مساحة 2230 مترا مربعا، مكون من بدروم وأرضى و 2 طابق علوى، يشمل جميع العيادات التخصصية 74 عيادة تخصصية، و 7 قاعات درس بخلاف صيدليات وأماكن انتظار للمرضى .