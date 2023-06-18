هيئة الدواء المصرية تناقش تطوير صناعة الدواء وتوطين أحدث مستجدات تكنولوجيا التصنيع العالمية

كتب وليد عبد السلام

عقدت هيئة الدواء المصرية ، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء مجلس بحوث الدواء التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث ترأس الاجتماع الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور حسين إبراهيم إسماعيل الصباغ، مقرر المجلس، و الدكتور إيهاب سعيد إبراهيم الدسوقي، أمين المجلس، وأعضاء مجلس بحوث الدواء، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل الرقابية والمرجعية (حضورا افتراضيا).

تضمن الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الهيئة ومجلس بحوث الدواء؛ حيث أشار الدكتور أيمن الخطيب إلى دور الهيئة في تطوير صناعة الدواء المصرية وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية، وأهمية البحــث العلمــي فــي صناعة الــدواء المصريــة، وكذلــك ســبل دعـم ومساندة المراكز البحثية والجامعات فـي البحـث والتطويـر، وتطرق إلى الحديث عن إنجازات الهيئة، وحصولها على الاعتمادات الدولية؛ وذلك تكاملاً ومواكبة مع أحدث المعايير والمستجدات العالمية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في هيئة الدواء المصرية.

وأوضح الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون المعامل الرقابية و المرجعية، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين هيئة الدواء المصرية ومجلس بحوث الدواء وشركاء الصناعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني من قبل هيئة الدواء المصرية؛ ليكون بمثابة ذراعــاً قويــاً للاسـتثمار الدوائي في مصر، كما أكد أيضاً أن امتلاك القدرة والإرادة القوية هو انعكاس لوجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير والمرجعيات العلمية العالمية.

شهد اللقاء أيضا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية نحو إعداد وإصدار الدستور الدوائي المصري في نسخته الخامسة، وعقب الاجتماع، تم دعوة السادة أعضاء مجلس بحوث الدواء لجولة تفقدية للمعامل المرجعية بالهيئة، والتعرف على أحدث الأجهزة العلمية والتجهيزات المعملية المتواجدة بها ودورها في تطوير صناعة الدواء المصرية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل مع الجهات العلمية والبحثية، والعمل على تطوير صناعة الدواء الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة.