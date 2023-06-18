اليوم السابع
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نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع الجامعة العربية

الأحد، 18 يونيو 2023 11:44 ص
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع الجامعة العربية جوزيب بوريل
بيشوى رمزى

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قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إن الهدف الرئيس من زيارته للجامعة العربية هو التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
 
وأضاف بوريل، في تصريحات للصحفيين بصحبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، أن الأوضاع في السودان نالت قسطا كبيرا من الاهتمام خلال المحادثات التي أجراها مع أبو الغيط، في ظل الحاجة إلى تعزيز الاوضاع الانسانية.
 
وشدد على أولوية قضية الأمن الغذائي في أجندة الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يتم العمل على احتواء التداعيات الكبيرة المترتبة على الأزمة الاوكرانية في المرحلة الحالية، فيما يتعلق بمسألة الغذاء، سواء ماليا أو عبر تقديم الدعم للدول التي تبقى في حاجة ملحة لذلك

الجامعة العربية

الاتحاد الاوروبى

جوزيب بوريل

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