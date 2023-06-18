اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تحصد جوائز المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية

الأحد، 18 يونيو 2023 02:08 م
مكتبة الإسكندرية تحصد جوائز المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية مكتبة الإسكندرية تحصد جوائز المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية
الإسكندرية جاكلين منير

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صرح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي قد حصد 4 جوائز في المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية، المنعقد هذا العام في روسيا في مدينة ياروسلافيل بقبة فالنتينا تريشكوفا والتي تُعد أول رائدة فضاء في العالم، وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على ذكرى ارتيادها الفضاء.
 
أقيم المهرجان تحت رعاية الاتحاد الدولي للقباب الفلكية والرابطة الأسيوية للقباب الفلكية، وشاركت بالمهرجان 14 دولة بإجمالي 32 فيلمًا منها 4 أفلام قصيرة أقل من 15 دقيقة، و7 أفلام حية تفاعلية مع الجمهور، و21 فيلم قبة طويل.
 
جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد حصدت جائزة المركز الأول في فئة الأفلام الحية عن فيلم "السماء بعيون عربية" للدكتور عمر فكري؛ رئيس قسم مسرح القبة السماوية، وحصد أيضًا نفس الفيلم جائزة الجمهور لأحسن فيلم في المهرجان، كما حصد فيلم "عقل مضيء" المركز الثالث، بالإضافة إلى جائزة أحسن فيلم كارتون تعليمي لفيلم "المهمة" مناصفة مع فيلم آخر.

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مركز القبة السماوية

فيلم السماء بعيون عربية



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