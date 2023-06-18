معهد أمريكي: نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا توطيد للسيطرة العسكرية عليها

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أفاد معهد دراسة الحرب الأمريكي بأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا يعد جزءًا من جهود روسيا طويلة الأمد لتعزيز السيطرة العسكرية الفعلية على بيلاروسيا.

وقال المحللون ـــ في تقرير على الموقع الإلكتروني للمعهد ـــ إن الكرملين زعم أن روسيا بدأت في نقل رؤوس حربية نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا بما يتماشى مع الخطط المعلنة سابقًا، حيث أعن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا نقلت أول دفعة لرؤوس حربية نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وقال بوتين إن القوات الروسية ستنشر كامل شحنات الرؤوس الحربية النووية التكتيكية المخطط لها إلى بيلاروسيا بحلول نهاية عام 2023.

ووفقًا لتقديرات المعهد الأمريكي، فإن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا هو جزء من جهد طويل الأمد لتعزيز سيطرة روسيا العسكرية الفعلية على بيلاروسيا ومن غير المرجح أن ينذر بأي تصعيد روسي.