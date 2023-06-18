اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين نتيجة تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالإسماعيلية

الأحد، 18 يونيو 2023 04:53 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين نتيجة تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين في نتيجة تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالإسماعيلية.
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث على في نطاق مدينة القصاصين بالإسماعيلية. 
 
ووجّه اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية  بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
 
وحرر محضر بالواقعة، وجاري  سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.
 

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