مصرع شاب يهوى تربية الزواحف بلدغة ثعبان في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره من هواة تربية الزواحف، مصرعه بلدغة ثعبان كوبرا، وذلك بقرية ميت سويد التابعة لمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتصرح بتسليمه لذويه ودفنه.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد، بمصرع شاب بلدغة ثعبان كوبرا.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين مصرع محمود أحمد حسن الفرحانى 19 سنة، مقيم بقرية ميت سويد، نتيجة لدغه الثعبان أثناء لهوه معه، وتوفى متأثرًا بالإصابة.

وشيع أهالى قرية ميت سويد جثمان الشاب من المسجد البحرى، وتم دفنه فى مقابر أسرته وسط حالة من الحزن بين المشيعين.