مصرع شاب صدمته سيارة مجهولة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شاب مصرعه على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي صدمته سيارة مجهولة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده اصطدام سيارة مجهولة بشخص خلال عبوره الطريق قرب كوبري المستقبل بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شاب يدعى محمد مصطفي حسن أحمد الشركسي خريج كلية العلوم بجامعة قناة السويس ولا يحمل بطاقة هوية فيما عثر معه علي شهادة تخرج.

تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.