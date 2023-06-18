مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه ل حادث إصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق العزازى القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى المستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين بوصول" محمد ع ع " 19 عاما مقيم نطاق مركز أبوحماد، الصغرى، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم سيارة به أثناء عبوره طريق العزازى القرين.

جري الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى، تحت تصرف النيابة العامة،وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.