أصدرت الكويت اليوم مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وتضم 15 وزيرا. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
التشكيل الحكومى الجديد:
1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
2- أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
3- عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة
4- د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
5- فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.
6-عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية .
7-د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة
8-د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة.
9-د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم
10-سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية
11-محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب
12-مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية
13-د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .
14-فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة للشؤون الاسكان.
15- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
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