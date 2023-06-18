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مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح

الأحد، 18 يونيو 2023 09:46 م
مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح
وكالات

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أصدرت الكويت اليوم مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح،  وتضم 15 وزيرا. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

التشكيل الحكومى الجديد:
 
1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
 
2- أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
 
3- عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة
 
4- د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
 
5- فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.
 
6-عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية .
 
7-د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة
 
8-د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة.
 
9-د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم
 
10-سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية
 
11-محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب
 
12-مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية
 
13-د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .
 
14-فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة للشؤون الاسكان.
 
15- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح

الكويت

الحكومة الكويتية

أخبار الكويت



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