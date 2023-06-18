اليوم السابع
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مراسل العربية: رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير

الأحد، 18 يونيو 2023 07:03 م
مراسل العربية: رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير رؤية الهلال
رامى محيى الدين

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أفادت فناة العربية بحسب مراسلها بأنه تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.


رؤية الهلال

ذو الحجة

ذى الحجة

هلال ذو الحجة

هلال ذى الحجة



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