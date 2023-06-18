مراسل العربية: رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير

أفادت فناة العربية بحسب مراسلها بأنه تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.
مراسل العربية: رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تميرالأحد، 18 يونيو 2023 07:03 م
رؤية الهلال
رامى محيى الدين
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