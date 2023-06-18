محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة تستقبل طلاب كلية الهندسة لبحث مشروع تخرجهم

استقبل ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة ، طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة لبحث مشاريع التخرج الخاصة بهم، ويدور موضوع البحث لطلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة، حول محطات تحليه مياه البحر، حيث تم إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في الدلتا داخل مدينة المنصورة الجديدة.

َواصطحب ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة والمشرف علي تنفيذ وتشغيل المحطات، الطلاب والمشرفين علي مشاريع التخرج، وذلك للتعرف علي أهم المشاريع التي اقامتها هيئة المجتمعات العمرانيه بالمنصورة الجديدة.

وقام نائب رئيس الجهاز بتقديم شرح تفصيلي للطلاب، لكامل وحدات محطه التحلية والأسس التصميمية للمحطة، وتابع نائب رئيس الجهاز، أن المحطة صرح كبير في مدينة المنصورة الجديدة، ومفخرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أول وأكبر محطة تحلية في شمال الدلتا بطاقة 40 ألف متر مكعب علي مساحه 24 فدان، في أقصي غرب مدينة المنصورة الجديدة وتتكون المحطة من مجموعه من الوحدات بداية من الماخذ البحري ثم المعالجة الابتدائيه DAF، لإزالة الشحوم والرواسب ووحدات MMF مكونه من فلاتر متعددة ثم المرحلة الرئيسية R O حيث يتم نزع ملوحة مياه البحر ثم وحدة النلامس بالكالسيت لضبط قلويه المياه ثم خزان المياه المنتجة وعنبر المضخات، مؤكدا أن محطة التحلية أحد عناصر الاستدامة بالمنصورة الجديدة، مؤكدا أن المياه المحلاة من محطات التحلية مطابقة للمواصفات العالمية.