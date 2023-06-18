محافظ قنا يكرم بطل واقعة محطة وقود المعنا.. اعرف التفاصيل

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فتحي كمال عباس، بطل حادث حريق محطة وقود المعنا، وذلك بعدما قام بقيادة سيارة نقل المواد البترولية وإبعادها عن محطة الوقود فور اشتعال النار بها، مما ساهم في تقليل حجم الخسائر وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة من كارثة محتملة، وذلك بحضور حسام حموده ، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين.
وأضاف الداودي، أن تكريم مثل هذه النماذج المشرفة ، وتسليط الضوء عليها ، يسهم في إبراز دورهم في المجتمع، وترسيخ مواقفهم في الأذهان ، ليكونوا قدوة يُحتذي بها داخل المجتمع.
وقدم فتحي كمال، شكره لمحافظ قنا علي هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن ما قام به هو واجب إنساني واجتماعي، وينبغي عل كل مواطن ان يقوم بمثل هذه المواقف الشهمة والفدائية حال تعرضه لها، وهي طبيعة لدي الشعب المصري عموما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة