محافظ قنا يستعرض المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا

وتم عرض فيديو لماكيت الكورنيش، يتضمن المرسى النيلى والممر، والجدارية التى تحوى نقوش فرعونية مستوحاة من معبد دندرة، وبوابة خروج و دخول المرسى.

ووجه محافظ قنا، بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ النقوش الفرعونية على الجدارية، لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية الفرعونية ذات جودة عالية، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد.

وقال محافظ قنا، إن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة التقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة ، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها، لافتا إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الانتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له.