محافظ الغربية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر مجلس الدولة بطنطا عقب تجديده.. صور

الغربية مصطفى عادل

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، مقر مجلس الدولة بمدينة طنطا عقب تجديده وتطويره، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار سيد عزت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس وحدة المتابعة، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من القيادات القضائية والتنفيذية.

وهنئ محافظ الغربية رئيس مجلس الدولة على افتتاح المقر الجديد، مقدما خالص تمنياته لجميع السادة المستشارين بالتوفيق، مؤكدا أن المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية وخطة الدولة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين إلى جانب تقريب جهات التقاضى للمتقاضيين.

ومن جانبه قدم رئيس مجلس الدولة الشكر لمحافظ الغربية على حضوره وعلى تقديم كافة أوجه الدعم لأعضاء المجلس بالغربية، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يضاف إنجازات المجلس فى التوسع لإنشاء فروع جديدة تساهم فى تسريع درجات التقاضى، حيث تم إنشاء المبنى على مساحة 3500 متر من خلال إنشاء 2 مبنى وتطوير مبنى قديم ليضم الفرع 2 قاعة محكمة تسعى كلا منها 150 مترددا إلى جانب المبنى الثالث ويضم 40 مكتبا إداريا يسع 200 موظف.