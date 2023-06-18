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محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 يونيو 2023 12:13 م
محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات متمنياً لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.
 
جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة فى يومها الثالث للعام الدراسى 2022/2023 بمدرسة الحرية الإبتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتى تضم 16 لجنة امتحانية تستوعب 305 طلاب لأداء الامتحان فى مادة اللغة العربية فى حضور المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم.
 
واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها فى أى وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية، مشيداً بالتزام أولياء الأمور وعدم تواجدهم أمام المدرسة وذلك للحد من التجمعات ولتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات بسهولة ويسر.
 
وحرص محافظ الشرقية على تفقد غرفة التأمين الصحى للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أى حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.
 
انتقل محافظ الشرقية لتفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتى تضم لجنة واحدة تستوعب 6 طلاب لأداء الإمتحان مؤكداً أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الامتحانية، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات إسعاف أمام المدارس لمواجهة أى ظروف طارئة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.
 
كما تابع محافظ الشرقية سير انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتى تضم لجنة امتحانية تستوعب 6 طلاب لأداء الامتحان معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.
 
يذكر أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 والتى انطلقت يوم الاثنين الموافق 12 / 6 / 2023 م وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 / 7 / 2023م بلغ 54279 طالبا وطالبة منهم 29639 طالبا وطالبة بشعبة العلمى علوم و6645 طالبا وطالبة بشعبة العلمى رياضة و17941 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 158 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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