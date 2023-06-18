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محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب

الأحد، 18 يونيو 2023 11:23 ص
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان
الإسكندرية جاكلين منير - أحمد الزغبى

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع للعام الدراسى 2022/ 2023، بعدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أى عقبات تواجه سير الامتحانات. 
 
وخلال الجولة؛ أكد الشريف أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.
 
وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على اتباع جميع التعليمات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح. 
 
وشدد المحافظ على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، والتأكيد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم. 
 
من جانبها، أوضحت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 57332 طالبًـا منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولى يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية التسع. ومن المقرر أن تنتهى فى 15 / 7 / 2023.
وأضافت أنه تم تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.
 
 
 

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