اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 06:50 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير مملكة كمبوديا تعزيز سبل التعاون المشترك

الأحد، 18 يونيو 2023 05:32 م
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير مملكة كمبوديا تعزيز سبل التعاون المشترك محافظ الإسكندرية وسفير مملكة كمبوديا
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه؛ أوك سيرون سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين. 
 
وفي بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا على دعمه الكامل لتوطيد العلاقات بين الجانبين؛ وخاصة في الجانب التجاري والإقتصادي والسياحي وكذلك الثقافي بين الإسكندرية والمدن الكمبودية. وأضاف الشريف أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم الشوارع بالتاريخ وتضم العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية.
 
ومن جانبه؛ أعرب السفير عن سعادة البالغة بزيارة مدينة الإسكندرية وخاصة إنها أول زيارة له، لافتا إلى أن هدفه من زيارة مدينة الإسكندرية هو بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين الإسكندرية ومدينة سيهانوكفيل؛ وهي من أهم المدن الساحلية في كمبوديا وتضم أهم الموانئ بالإضافة إلى مطار دولي.
 
 
 
محافظ الإسكندرية وسفير مملكة كمبوديا (1)
محافظ الإسكندرية وسفير مملكة كمبوديا (1)

 

محافظ الإسكندرية وسفير مملكة كمبوديا (2)
محافظ الإسكندرية وسفير مملكة كمبوديا (2)

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

كمبوديا

اخبار مصر

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