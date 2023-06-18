محافظة الإسكندرية: حظر مكبرات الصوت ومنع الإشغالات أمام لجان الثانوية العامة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع للعام الدراسى 2022/ 2023، بعدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أى عقبات تواجه سير الامتحانات.

ومن جانبها ،قالت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك في الإسكندرية ، أنه تم منع الباعة الجائلين في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة وكذلك من استخدام مكبرات الصوت وحظرها ،خلال فترة الإمتحانات وخاصة الثانوية العامة، حرصًا على مصلحة الطلاب، وذلك لحين انتهاء فترة الامتحانات مع استمرار عمل غرفة عمليات بجميع الأجهزة التنفيذية .

وأضافت نهي خليفة ل " اليوم السابع" أن بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخري بالاحياء ، حيث تتكون غرفة عمليات الحي ، من قسم اشغال الطريق والتدخل السريع ، المتابعة والأزمات والكوارث ودورهم يكون متابعة التأكد من نظافة وتطهير لجان الامتحانات قبل دخول الطلاب .

وأشارت رئيس حي الجمرك، أن دور غرفة العمليات، العمل علي توفير سبل الراحة من النظافة والتأكد من إضاءة اللجان بشكل جيد لعدم أي توتر للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم ، وان الأجهزة التنفيذية لايقتصر علي دخول الطلاب فقط ، ويكون التواجد حتي انتهاء الامتحان بشكل يومي.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية ، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.