اليوم السابع
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مجلس السيادة السوداني: قتل والي غرب دارفور «وحشي» يجب ألا يتكرر في السودان

الأحد، 18 يونيو 2023 08:11 م
مجلس السيادة السوداني: قتل والي غرب دارفور «وحشي» يجب ألا يتكرر في السودان مالك عقار
كتب أحمد عرفة

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قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما حصل في قتل والي غرب دارفور الجنرال خميس يعبر عن القتل بطريقة "الدم البارد"، حيث جرى قتله بطريقة وحشية. 
 
وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «مجلس السيادة والحكومة وكل المنظمات أدانت هذه الطريقة الوحشية للقتل، ما حدث غير مقبول ومن المفترض ألا تتكرر في السودان». 
 
وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن كل السودانيين باختلاف أيدولوجياتهم يرفضون الحرب: «القوى والدوائر السياسية في السودان ترفض الحرب، بصرف النظر عن الأيدولوجيات، الكل يرفض الحرب في السودان، لأنه ليس في الحرب ما هو جميل، لكن كل ما في الحرب قبيح».

السودان

مالك عقار

ازمه السودان

القاهره الاخباريه

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