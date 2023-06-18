اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 08:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مالك عقار: الدور المصرى فى السودان أخوى.. ونشكر الرئيس السيسي والمصريين

الأحد، 18 يونيو 2023 08:14 م
مالك عقار: الدور المصرى فى السودان أخوى.. ونشكر الرئيس السيسي والمصريين جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن دور مصر في السودان أخوي وجيد، مشيرًا إلى أن مجلس السيادة شكر الدور المصري من قبل، كما أنه شكر الشعب المصري عبر شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نرحب بكل المبادرات التي تهدف إلى وقف الحرب في السودان، لكننا نتفحص ونتحقق من هذه المبادرات، للوقوف على المبادرات التي تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية وتحترم رغبات ومشاعر الشعب السوداني بحيث لا يتم إعادة إنتاج الوضع السابق الذي أنتج هذا الحرب، ونعمل على الوصول إلى وضع جديد لبناء الدولة السودانية». 
 
وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ان هناك أسباب كثيرة أدت إلى الحرب، فبعض القوات أخطأت طريقها ولم تنتهِ إلى مسببات تكوينها، وهناك قضية أخرى، حيث تتمثل في التحول الديموقراطي في السودان، وهاتان القضيتان تسببتا في انفجار الحرب بالسودان.

السودان

مالك عقار

ازمه السودان

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة