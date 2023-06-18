مالك عقار: الدور المصرى فى السودان أخوى.. ونشكر الرئيس السيسي والمصريين

كتب أحمد عرفة

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن دور مصر في السودان أخوي وجيد، مشيرًا إلى أن مجلس السيادة شكر الدور المصري من قبل، كما أنه شكر الشعب المصري عبر شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نرحب بكل المبادرات التي تهدف إلى وقف الحرب في السودان، لكننا نتفحص ونتحقق من هذه المبادرات، للوقوف على المبادرات التي تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية وتحترم رغبات ومشاعر الشعب السوداني بحيث لا يتم إعادة إنتاج الوضع السابق الذي أنتج هذا الحرب، ونعمل على الوصول إلى وضع جديد لبناء الدولة السودانية».

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ان هناك أسباب كثيرة أدت إلى الحرب، فبعض القوات أخطأت طريقها ولم تنتهِ إلى مسببات تكوينها، وهناك قضية أخرى، حيث تتمثل في التحول الديموقراطي في السودان، وهاتان القضيتان تسببتا في انفجار الحرب بالسودان.