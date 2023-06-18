اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

لجنة الحج والزيارة السعودية: وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الأحد، 18 يونيو 2023 09:49 ص
لجنة الحج والزيارة السعودية: وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة المدينة المنورة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ذكرت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس بلغ 718030 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن إجمالي الوصول حتى أمس السبت بلغ 29090 حاجاً وصل منهم 25962 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجاً.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين أمس في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 556953 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس 161021 حاجاً، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 32631 حاجاً.

 


المدينة المنورة

لجنة الحج

حجاج بيت الله الحرام

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة