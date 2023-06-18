كيف تسيطر على متلازمة القولون العصبي بالأعشاب الطبيعية؟

كتب – حسام الشقويرى

في بعض الأحيان ، قد يكون من الصعب السيطرة على متلازمة القولون العصبي . قد تجد أنه من المفيد التعرف على بعض الأعشاب والعلاجات الطبيعية الأخرى التي يعتقد أنها مفيدة لأعراض الجهاز الهضمي، بالمقارنة مع الأدوية الموصوفة ، وتقدم العلاجات العشبية الفوائد المحتملة لآثار جانبية أقل ومخاوف بشأن سلامة استخدامها على المدى الطويل، وفقا لما نشره موقع helpguide

وقبل تجربة أي مكمل عشبي ، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من أنه لن يتفاعل مع أي أدوية تتناولها أو يسبب مشاكل بسبب حالة طبية أساسية ، بما في ذلك أمراض الكلى أو الكبد.

أعشاب لصحة القولون

هذه الأعشاب تحسن القولون بشكل عام. يشار إليها للاستخدام بغض النظر عن النوع الفرعي للقولون العصبي (الإمساك السائد ، الإسهال السائد ، أو النوع البديل).

زيت النعناع



زيت النعناع هو المكمل العشبي الوحيد الذي حصل على ختم الموافقة من الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي نظرًا لفعاليته في الحد من آلام البطن. ﻿

يُعتقد أن هذه الخاصية المخففة للألم ناتجة عن تأثير زيت النعناع على حركة الأمعاء. يبدو أن زيت النعناع يريح عضلات الأمعاء. هذا يمكن أن يقلل من تقلصات العضلات التي تساهم في آلام البطن.

مستخلص أوراق الخرشوف



علاج طبيعي أحدث لقائمة علاج القولون العصبي ، يُظهر مستخلص أوراق الخرشوف (ALE) بعض الأمل المفاجئ.

في التحليل التلوي لعام 2016 ، تشير دراسات مختلفة إلى أنه فعال في تقليل حركات الأمعاء من الإمساك المنتظم والإسهال وصولاً إلى "الطبيعي". ﻿ يعتقد أن هذا يرجع إلى مركب معين مضاد للتشنج يسمى سيناروبيكرين.

الصبار



غالبًا ما يتم تسويق عصير الصبار كعلاج لمرض القولون العصبي. ومع ذلك ، فإن البحث المحدود الموجود حول هذا الموضوع متناقض.

أظهرت بعض الدراسات أنه ليس له أي آثار على أعراض القولون العصبي. وجدت تجربة سريرية معشاة مزدوجة التعمية واحدة على الأقل أنها فعالة في الإمساك ، ولكن ليس آلام البطن. لا يزال هناك الكثير من الجدل وهناك حاجة إلى مزيد من البحث. ﻿

يمكن أن يسبب الصبار انخفاضًا في نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) ويجب استخدامه بحذر عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية السكري.

العلاجات المثلية للإسهال

أعشاب للإمساك

تعتبر بعض الأعشاب والمستحضرات العشبية فعالة في علاج الإمساك لما لها من تأثير ملين. فيما بينها:

Amalaki هي ثمرة شجرة Amalaki توجد في جميع أنحاء آسيا وتستخدم في كثير من الأحيان في الطب الهندي القديم. يُعتقد أنه يؤثر إيجابًا على الهضم العام ويعمل كملين.

التريفالا عبارة عن مستحضر عشبي مصنوع من ثمار أشجار الببهاتاكي ، والهاريتاكي ، والأمالاكي. بالإضافة إلى تأثيره الملين ، يُعتقد أن التريفالا تقلل من آلام البطن والانتفاخ. 4

تحتوي الملينات المنبهة بالأعشاب على مواد تسمى أنثراكينون تستخدم كملينات منبهة. ومن الأمثلة على ذلك السنا ، والكسكارا ، والراوند ، والفرانجولا.

يجب عدم استخدام الملينات العشبية أنثراكينون لأكثر من سبعة أيام لأن استخدامها المطول قد يزيد من خطر تسمم الكبد وتلفه.

أعشاب الإسهال

ارتبطت بعض الأعشاب بتهدئة أعراض الإسهال. فيما بينها:

يُعتقد أن البابونج ، المتوفر في شكل شاي أو سائل أو كبسولة ، يقلل الالتهاب والتشنجات الهادئة في الأمعاء. 5 البابونج ليس مناسبًا لأي شخص يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الفودماب.

شاي أوراق التوت ، بما في ذلك تلك المصنوعة من أوراق التوت الأزرق أو العليق أو التوت ، تحتوي على مادة التانينات التي قد تقلل الالتهاب وإفراز السوائل في الأمعاء.