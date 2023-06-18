اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن استعدادات الكهرباء لعيد الأضحى المبارك

الأحد، 18 يونيو 2023 04:00 ص
كل ما تريد معرفته عن استعدادات الكهرباء لعيد الأضحى المبارك وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن استعدادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لعيد الاضحى المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ و انتشار الفرق الفنية بجميع شركات التوزيع لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، وهى كالتالى:
 
1-  رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها لضمان عدم حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.
 
2- وقف كل "المناورات" خلال أجازة العيد، خاصة فى أوقات الذروة.
 
3- إنشاء غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة لتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال.
 
4- تخصيص ماكينات الطوارئ بالقرب من المساجد الكبرى لتأمين التغذية الكهربائية خلال صلاة العيد.
 
5- تكثيف حملات ضبط سرقة التيار لضمان استقرار التغذية الكهربائية.
 
6-  توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة، لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

عيد الاضحى المبارك

وزارة الكهرباء



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