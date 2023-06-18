اليوم السابع
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قتيلان وجرحى بإطلاق نار فى مهرجان موسيقى بالولايات المتحدة

الأحد، 18 يونيو 2023 11:41 ص
قتيلان وجرحى بإطلاق نار فى مهرجان موسيقى بالولايات المتحدة إطلاق نار - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق نار في مهرجان Beyond Wonderland للموسيقى الإلكترونية في ولاية واشنطن بشمال غرب الولايات المتحدة مساء السبت.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشرطة المحلية إن رجلا أطلق النار بشكل عشوائي على الجمهور في موقع للتخييم في أرض المهرجان، قبل اعتقاله.

 

وأضافت الشرطة أن المنطقة مؤمنة الحفلة الموسيقية مستمرة، فيما نشر منظمو مهرجان Beyond Wonderland تغريدة طلبوا فيها من الحاضرين تجنب بوابة معينة للمخيم، لكنهم أكدوا على عدم وجود خطر.

 


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