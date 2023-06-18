قتلى وجرحى فى حادثى إطلاق نار بواشنطن وشيكاغو

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 3 فى إطلاق نار بالقرب من منطقة تخييم بولاية واشنطن تستضيف أشخاصا كانوا يحضرون مهرجانًا موسيقيًا قريبًا مساء السبت.

وقال مكتب مأمور مقاطعة جرانت، السبت، إنه تلقى بلاغًا عن إطلاق نار قبل الساعة 8:30 مساءً بقليل. في منطقة التخييم بالقرب من مدينة جورج الصغيرة، على بعد 149 ميلاً (239 كيلومترًا) شرق سياتل. قام الضباط بملاحقة المشتبه به الذي تم اعتقاله بعد ذلك.

وذكر منظمو مهرجان الموسيقى الإلكترونية "بيوند ووندرلاند" على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إلغاء فعاليات يوم الأحد في مسرح جورج.

قال مكتب المأمور إن إطلاق النار وقع في المخيمات المجاورة خشبات المسرح. وصف منظمو الحفل الموقع بأنه "منطقة تخييم إضافية".

وذكرت قناة "كيه أر إي إم – تي في" أن مطلق النار كان من بين الجرحى الثلاثة. كان ذلك وفقًا لما قاله كايل فورمان، مسؤول الإعلام في مكتب مأمور مقاطعة غرانت.

وفى حادث آخر بشيكاغو، قالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن 20 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية، وتوفي أحدهم في ساعة مبكرة من صباح الأحد خلال تجمع في ساحة انتظار بضواحي شيكاغو.

وأظهر تسجيل مصور إخباري تلفزيوني ساحة انتظار مركز تجاري مليئة بالحطام وشريط الشرطة في ويلوبروك، على بعد حوالي 20 ميلاً (32.1 كيلومترًا) جنوب غرب شيكاغو.

وقال مكتب مأمور مقاطعة دوبيج لمحطات التلفزيون في مكان الحادث إن شخصا قتل وأصيب 19 آخرون على الأقل.

قالت الشاهدة ماركيشيا أفيرى لقناة "دبليو إل إس - تي في": "كان من المفترض أن يكون مثل احتفال جونتينث. لقد بدأنا في سماع إطلاق نار، لذلك نزلنا واحتمينا حتى توقفوا".

وقال شاهد خر، يدعى كريج لوتسى: "ركض الجميع وكانت فوضى عارمة".