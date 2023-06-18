فيديو يكشف تفاصيل جديدة عن حفلات داونينج ستريت وقت إغلاق كورونا

كتبت رباب فتحى

ظهر مقطع فيديو جديد لفضيحة "حفلات داونينج ستريت" وقت إغلاق وباء كورونا يظهر فيه موظفو حزب المحافظين وهم يشربون ويرقصون ويمزحون حول قواعد إغلاق كوفيد، مما زاد الضغط على الحزب بعد أيام فقط من اكتشاف أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، كذب بشأن القواعد التي يتم اتباعها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويظهر الفيديو ، الذي قيل أنه تم التقاطه في 14 ديسمبر 2020 ، عندما تم حظر التواصل الاجتماعي في أجزاء من المملكة المتحدة ، لأول مرة ، حيث يمزح الموظفون حول حفل عيد الميلاد في مقر حملة المحافظين (CCHQ) في لندن يخالفون القواعد بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتم تنظيم الحفلة من قبل فريق الحملة الذي يقف وراء محاولة شون بيلي الفاشلة في نهاية المطاف ليصبح عمدة لندن وتم اتخاذ "إجراء تأديبي رسمي" ضد أربعة موظفين بسبب الحدث "غير المصرح به".

وأوضحت الصحيفة أن الحفلة نفسها قد تم توثيقها سابقًا عندما ظهرت الصور لأول مرة العام الماضي ، ورفضت الشرطة تحقيقًا مشيرة إلى نقص الأدلة في ذلك الوقت ، لكن الفيديو أضاف أدلة أخرى على حجم الاحتفالات داخل حزب المحافظين.

وبحسب ما ورد كان هناك ما لا يقل عن 24 ضيفًا في التجمع الذي عُقد قبل أيام قليلة من إعلان جونسون في 19 ديسمبر أنه سيتم تنفيذ قيود كورونا ، ووضع لندن وجنوب شرق إنجلترا تحت قيود صارمة مما يعني أن الكثيرين لم يتمكنوا من رؤية عائلاتهم في يوم عيد الميلاد.

قال بعد خمسة أيام فقط من الحفلة: "بقلب مثقل للغاية يجب أن أقول لكم إننا لا نستطيع الاستمرار في عيد الميلاد كما هو مخطط له".