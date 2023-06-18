ضبط 845 كيلو لحوم وأسماك مخالفة وتحرير 17 محضرا خلال حملات رقابية في الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 845 كجم لحوم و دجاج و جمبرى مخالف وتحرير 17محضر مخالف فى إطار الإستعدادات لحلول عيد الأضحى المبارك، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين إستعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أقسام الصحة بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية"مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية الرقابة الإدارية"،قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة وضبط 845كجم لحوم و دجاج و جمبري بيانها 480كجم دجاج و لحوم مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات و200 كجم دجاج تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي و20 كجم جمبرى غير صالحة للاستخدام الآدمي و145 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.