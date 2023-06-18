شباب الوادى الجديد تنفذ ورش عمل عن الأمن المعلوماتى ضمن حياة كريمة بالفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد ، عن تنفيذ ورشة عمل عن الأمن المعلوماتي ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز شباب الفرافرة بالتعاون مع الثقافة ضمن مبادرة حياه كريمة بمشاركة 73 طليعا وطليعة، ويقصد بالأمن المعلوماتى هو العملية الخاصة بحماية المعلومات الموجودة على سيرفرات معينة خاصة أو على الإنترنت، من الوصول إليها والمساس بها وإعطاء إذن الوصول إلى هذه المعلومات إلى أشخاص بعينهم هم المصرح لهم للوصل إليها،

وفى سياق آخر نفذت إدارة شباب القصر بالداخلة معرض لتسويق المنتجات اليدوية بمشاركة 10 عارضين وذلك بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين وذلك حرصاً من القطاع على مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.