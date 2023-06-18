سعدى جوهر: استجابة الرئيس لمطالب تعديل قانون الوصاية على المال بعد عرض "تحت الوصاية"

ذكى مكاوى

كشف الحساب الرسمى لشركة الإنتاج "سعدي جوهر"، المنتجة لمسلسل "تحت الوصاية"، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الوصاية الخاص بالأم، وذلك بعدما أثار العمل تلك القضية بصورة كبيرة خلال فترة عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان.

ونشرت صفحة "سعدي جوهر" صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبجانبه بوستر المسلسل وكتبت في تعليقها على الصورة: "مسلسل تحت الوصاية نجح يوصل صوت كل أم عندها مشكلة مع قانون الوصاية بشكله الحالي بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالب تعديل قانون الوصاية على المال".



سعدى جوهر

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة ومن بطولة، منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.