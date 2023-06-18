سامسونج تطلق مرحلة جديدة في تكنولوجيا ألعاب OLED مع الإصدار العالمي لشاشة Odyssey OLED G9

ـ أول شاشةOLED في العالم بدقة DQHD المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ووقت استجابة سريع للغاية لا يتجاوز 0.03 مللي ثانية (GtG) ما يمنح اللاعبين ميّزة تنافسيّة كبيرة

كشفت سامسونج للإلكترونيّات عن الإصدار العالمي لشاشة الألعاب الجديدة Odyssey OLED G9 (طراز G95SC)، المطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته شاشة Odyssey OLED G8 (G85SB) العام الماضي؛ تعلن سامسونج عن انطلاق مرحلة جديدة لتكنولوجيا ألعاب OLED.

وقال هون تشون، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في سامسونج للإلكترونيات: "قامت سامسونج العام الماضي بتلبية احتياجات وتوقعات أكثر اللاعبين خبرة من خلال إطلاق Odyssey OLED G8. واليوم مع الكشف عن Odyssey OLED G9، المزوّدة بجودة صورة لا تضاهى، يُسعدنا أن نقدم لعملائنا أوى شاشات الألعاب والارتقاء بمستوى ألعاب OLED".

يبلغ قياس الشاشة الجديدة 49 بوصة، ودرجة انحناء تبلغ 1800R؛ لذا تُعد Odyssey OLED G9 أول شاشة OLED بدقة(DQHD; 5,120 x 1,440) ونسبة أبعاد شاشة 32:9، والتي تعادل عرض شاشتي QHD موضوعتين جنباً إلى جنب، لتتيح للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة وواسعة النطاق.

وبفضل وقت الاستجابة السريع الذي لا يتخطى 0.03 مللي ثانية (GtG) ومعدل التحديث الذي يبلغ 240هرتز؛ يتمتع اللاعبون بميّزة تنافسيّة كبيرة.

تم تزويد شاشة Odyssey OLED G9 بمعالج Neo Quantum Processor Pro؛ مما يجعلها شاشة فريدة من نوعها، وأكثر تقدمًا بكثير من شاشات ألعاب OLED الأخرى. وباستخدام خوارزمية التعلم العميق، يقوم المعالج بتحليل الصور بذكاء لاستعادة كافة التفاصيل، وتقديم صور أكثر روعةً، كما يعمل الضبط التلقائي للسطوع وتضخيم التباين على ترقية مستوى دقة كل ما تشاهده.

كما تعزز تكنولوجيا AMD FreeSync ™️ Premium Pro تجربة اللعب فائقة الانسيابيّة في Odyssey OLED G9. ومع تقنية DisplayHDR ™️ True Black 400، توفر الشاشة تفاصيل مذهلة وألوانًا زاهية، بغض النظر عن اللعبة التي يتم لعبها، أو المحتوى الذي يشاهده المستخدم.

تتميز Odyssey OLED G9 بتصميم نحيف محاط بإطار معدني أنيق، وعلى الجانب الخلفي من الشاشة تتوفر CoreSync والإضاءة الرئيسيّة Core Lighting+ المثيرة للإعجاب، والتي تستخدم تقنية الإضاءة المتقدمة لمطابقة الألوان على الشاشة، ليكون المحتوى نابضاً بالحياة مع تقديم تجربة ألعاب استثنائية، هذا فضلًا عن مكبرات الصوت الاستريو المدمجة والتي تمنح اللاعبين تجربة سمعيّة رائعة وصوت فائق الوضوح.

شاشة ساطعة واستثنائيّة

تم تزويد Odyssey OLED G9 بتطبيقات منصة Samsung Gaming Hub والتلفزيون الذكي، وهو ما يتيح إمكانية الوصول لخدمات البث والألعاب والترفيه في مكان واحد. يمكن للمستخدمين مشاهدة برامجهم المفضلة من نخبة مزودي خدمات OTT، دون الحاجة للاتصال بجهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.

كما تُمكّن منصة Samsung Gaming Hub من اكتشاف الألعاب وتشغيلها من روّاد شركاء المحتوى مثل Xbox Game Pass و NVIDIA GeForce Now، بدون الحاجة إلى تنزيلات أو متطلبات مساحة التخزين.

تتيح خاصيّة Multi View للمستخدمين الاستفادة الكاملة من الشاشة الكبيرة، من خلال تقسيمها إلى شاشتين ومتاح اللعب عليهما في آن واحد، الأمر الذي يُثري تجربة الاستمتاع بتعدد المهام بسلاسة ودون الحاجة إلى شاشات عديدة.

تقدّم Odyssey OLED G9 مجموعة متنوعة من الوظائف والمزايا التي توفر تجربة مطورة سواءً على صعيد الألعاب أو مشاهدة المحتوى. تعمل خيارات الاتصال المتنوعة، بما في ذلك منفذ HDMI 2.1 وMicro HDMI 2.1، وDisplay Port 1.4، و Auto Source Switch+، على توصيل مركزي عالي المستوى من منفذ USB واحد، بسلاسة كبيرة مهما كان مصدر المحتوى. كما يتيح الحامل القابل للتعديل (HAS) تعديل ارتفاع الشاشة بما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة ومريحة.

ومن أجل تقديم تشكيلة شاملة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة؛ تضم سلسلة Odyssey OLED G9 أيضًا طرازG93SC ، الذي يتميز بنفس أداء OLED القوي، إلى جانب تلبية احتياجات الأشخاص الذين يفضلون حلولاً أخرى غير عروض منصة Gaming Hub أو التلفزيون الذكي.

بدء توافر Odyssey OLED G9 (G95SC) على النطاق العالمي من 12 يونيو 2023، مع وجود تفاوت في مواعيد الإطلاق حسب المنطقة، في حين سيتوفر طراز G93SC عالميًا اعتبارًا من الربع الثالث من 2023. واحتفالاً بإطلاق هذا الطراز الجديد، سيتم تنظيم Odyssey Cup على قناة

Samsung Odyssey Twitch في 22 يونيو، حيث سيشارك 100 لاعب من مختلف أنحاء العالم في بطولة Fortinite.