اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة ومحافظ الغربية يفتتحان فرعاً جديدا بالمحافظة.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 06:13 م
رئيس مجلس الدولة ومحافظ الغربية يفتتحان فرعاً جديدا بالمحافظة.. صور المستشار عادل فهيم خلال الافتتاح
كتب - أحمد عبد الهادى

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افتتـح اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، فرعًا جديدًا لمجلس الدولة بمحافظة الغربية، بحضــورالمستشارين أعضاء المجلس الخاص، وجمع من مستشاري مجلس الدولة .

 

شهد الافتتاح حضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمستشار العسكري لمحافظة الغربية.

 

وقدم المستشار عادل فهيم، التهنئة لمستشاري مجلس الدولة بمناسبة افتتاح الفرع الجديد، وأعرب والوفد المرافق له عن خالص أمنياته بمزيدًا من الرُقي والتقدم لمجلس الدولة.

 

WhatsApp Image 2023-06-18 at 4.52.57 PMالمستشار عادل فهيم خلال الافتتاح
WhatsApp Image 2023-06-18 at 4.52.58 PMالمستشار عادل فهيم خلال الافتتاح

 

 

 


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