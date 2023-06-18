رئيس شعبة الدواجن: زيادة الاحتياطى الاستراتيجى لكل سلعة بنسبة 40%

كتب محمد شرقاوى

أكّد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لكل سلعة بنسبة 40% بعد قيام الحكومة بتوفير الدولار من أجل تأمين السلع الاستراتيجية قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبد العزيز السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 12 شهرا، لافتا إلى أن الاحتياطي من الأرز يصل إلى 6 أشهر والذرة الصفراء 4 أشهر.

وتابع رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الذرة الصفراء في السوق المصرية 11 ألف جنيه، بينما السعر العالمي يقدر بـ 9 آلاف جنيه، لافتا إلى أنّ سعر الصويا يضرب أسعار الدواجن ويرتفع عن السعر العالمي بنحو 10 آلاف جنيه.

وأردف عبد العزيز السيد، أنه في حال توفير الصويا وتخفيض الزيادة التي تقدر بـ 10 آلاف جنيه عن السعر العالمي، من الممكن أن تنخفض أسعار الفراخ بالمزرعة من 67 جنيها للكيلو إلى 58 جنيها، لافتا إلى أن سعر كيلو الدجاج الآن في مصر يصل للمواطن بـ 75 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى ضرورة متابعة الإفراجات الجمركية للصويا ومحاسبة من يسعرون الدولار بـ 45 جنيها بينما الدولة توفر العملة الدولارية بالسعر الرسمي الذي يصل إلى 30 جنيها ، موضحا أنّ بعض التجار لم تخفض أسعارها وبالتالي لن تنعكس جهود الدولة على المواطن.

وعن صناعة الدواجن، بيّن أنه حسب القوة الشرائية للمواطن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن بمصر، لافتا إلى تصدير كميات كبيرة من المواد الغذائية مثل الخضار والفاكهة إلى إفريقيا بالمواصفات العالمية.