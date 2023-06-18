اليوم السابع
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رئيس جهاز شئون البيئة: الأربعاء أول يوم لاختبارات المتقدمين لوظيفة المراقب البيئى

الأحد، 18 يونيو 2023 12:26 م
رئيس جهاز شئون البيئة: الأربعاء أول يوم لاختبارات المتقدمين لوظيفة المراقب البيئى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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تبدأ اختبارات المجموعة الأولى المستوفين لشروط إعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، لوظيفة المراقب البيئي التى أعلنت عنها وزارة البيئة يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يونيو من العام الحالى، بمبني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى ميدان رابعة العدوية مدينة نصر بمحافظة القاهرة .
 
 
وأكد الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة أنه بناء على توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تم وضع البرنامج الزمنى للاختبارات لثلاثة مجموعات الأولى منها تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٢١يونيو الجارى لاختبار من رقم  ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا ، ومن رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا ، ومن رقم ٨٠١ حتي ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.
 
وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه   تقدم لوظيفة مراقب بيئي حوالى  ١٠٣٤٩ ، وتم تشكيل  لجنة من وزارة البيئة لمراجعة اوراق المتقدمين من الراغبين  ،وبعد أن انهت اللجنة اعمال الحصر ،تم قبول اوراق ٤٩٦٧ متقدم، وسيتم اختبارات كونهم  مستوفين شروط الوظيفة، وان المؤهلات التى كانت مطلوبة لوظيفة المراقب البيئى، هى دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعه أو نظم اداريه  ، وتم التقديم عن طريق البريد .
 
جدير بالذكر ان جهاز شئون البيئة،  اعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد ،خلال شهر سبتمبر من العام الماضى ،للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة 
 
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