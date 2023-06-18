رئيس جامعة المنوفية يفتتح برنامج "TOT" بالمركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، البرنامج التدريبي الرابع "TOT"، والذى ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويستمر من اليوم وحتى 22 من يونيو الحالى، وذلك بحضور الدكتورة جمالات عثمان المشرف على المركز والمدربين بالبرنامج الدكتور أحمد عبد القوى والدكتورة رانيا عزمى والمتدربين بالدورة وعلاء الجمل المدير المالي والإداري والفريق الإدارى بالمركز.

وأشاد رئيس الجامعة بحجم الدورات التدريبية التى ينظمها المركز والإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس للالتحاق بمختلف البرامج التدريبية لتنمية قدراتهم وزيادة معرفتهم بمختلف التخصصات، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين، كما وجه الشكر للمدربين على تعاونهم الدائم لتنفيذ الخطة الندريبية التى يستهدفها المركز.