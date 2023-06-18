اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 09:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح برنامج "TOT" بالمركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

الأحد، 18 يونيو 2023 08:23 م
رئيس جامعة المنوفية يفتتح برنامج "TOT" بالمركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، البرنامج التدريبي الرابع "TOT"، والذى ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويستمر من اليوم وحتى 22 من يونيو الحالى، وذلك بحضور الدكتورة جمالات عثمان المشرف على المركز والمدربين بالبرنامج الدكتور أحمد عبد القوى والدكتورة رانيا عزمى والمتدربين بالدورة وعلاء الجمل المدير المالي والإداري والفريق الإدارى بالمركز.
 
وأشاد رئيس الجامعة بحجم الدورات التدريبية التى ينظمها المركز والإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس للالتحاق بمختلف البرامج التدريبية لتنمية قدراتهم وزيادة معرفتهم بمختلف التخصصات، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين، كما وجه الشكر للمدربين على تعاونهم الدائم لتنفيذ الخطة الندريبية التى يستهدفها المركز.
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة