رئيس الوزراء: الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 5 سنوات مهمة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، مؤتمر صحفى، وذلك في إطار زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء إن الشراكة مهمة مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 5 سنوات ليكون استشاري للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الطروحات الطموح والأصول المصرية .

وتابع رئيس الوزراء، أن الاتفاق يؤكد حرص الدولة على تنفيذ برنامج الطروحات.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي بأن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلوه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030"، لافتة إلى أن الاتفاقية تعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام، وأهميته في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية IFC، قد كشفت أن "ديوب" سيوقع خلال الزيارة اتفاقية لزيادة دعم القطاع الخاص في مصر، والتي ستضع إطار شراكة مجموعة البنك الدولي مع مصر، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وتم إطلاقها في مارس 2023، بحسب ما أوردته المؤسسة في بيانها.