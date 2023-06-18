اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 03:20 م
أكرم القصاص
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رئيس استخبارات النمسا: الأجهزة الأمنية لن تتهاون فى ضمان أن يعيش الناس بأمان

الأحد، 18 يونيو 2023 03:16 م
رئيس استخبارات النمسا: الأجهزة الأمنية لن تتهاون فى ضمان أن يعيش الناس بأمان شرطة النمسا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد عمر حجاوي بيرشنر رئيس أمن الدولة والاستخبارات في النمسا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ضمان أن يعيش الناس في النمسا في حرية وأمان، لافتا إلى أن هذا الحق ينطبق على جميع الأشخاص في النمسا، مشددا على أنه يجب ألا يعرض التطرف حرياتنا الديمقراطية للخطر.

وقال بيرشنر في تصريحات اليوم الأحد، إنه تم إحباط هجوم إرهابي أمس على مسيرة حاشدة في وسط فيينا للدفاع عن الحقوق والحريات، وأوضح أن الإرهابيين خططوا للهجوم على المسيرة في فيينا، وتم تنفيذ ثلاثة اعتقالات وتفتيش منزليين في فيينا والنمسا السفلى بالتعاون الوثيق مع مكتب المدعي العام في سانكت بولتن ، حيث أشارت التحقيقات التي أجراها مكتب حماية الدستور إلى أن عدة أشخاص كانوا يخططون لشن هجوم على المسيرة حيث تم تعقب المشتبه بهم بعد ذلك واعتقالهم .

وأوضح بيرشنر أن المشاركين في المسيرة لم يتعرضوا لأي خطر بسبب الاعتقالات التي تم إجراؤها مسبقًا ، مشيرا إلى أن المشتبه بهم يبلغون من العمر 14 عامًا و 17 عامًا و 20 عامًا ، ويحملون الجنسية النمساوية ، ولقد تعاطفوا مع تنظيم داعش على الإنترنت وتبادلوا المحتوى المتطرف وحازوا أسلحة محظورة وأدوات لطعن المشاركين في المسيرة. 

 


النمسا

هجوم ارهابى

الاستخبارات النمساوية

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