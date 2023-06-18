رئيس استخبارات النمسا: الأجهزة الأمنية لن تتهاون فى ضمان أن يعيش الناس بأمان

وقال بيرشنر في تصريحات اليوم الأحد، إنه تم إحباط هجوم إرهابي أمس على مسيرة حاشدة في وسط فيينا للدفاع عن الحقوق والحريات، وأوضح أن الإرهابيين خططوا للهجوم على المسيرة في فيينا، وتم تنفيذ ثلاثة اعتقالات وتفتيش منزليين في فيينا والنمسا السفلى بالتعاون الوثيق مع مكتب المدعي العام في سانكت بولتن ، حيث أشارت التحقيقات التي أجراها مكتب حماية الدستور إلى أن عدة أشخاص كانوا يخططون لشن هجوم على المسيرة حيث تم تعقب المشتبه بهم بعد ذلك واعتقالهم .

وأوضح بيرشنر أن المشاركين في المسيرة لم يتعرضوا لأي خطر بسبب الاعتقالات التي تم إجراؤها مسبقًا ، مشيرا إلى أن المشتبه بهم يبلغون من العمر 14 عامًا و 17 عامًا و 20 عامًا ، ويحملون الجنسية النمساوية ، ولقد تعاطفوا مع تنظيم داعش على الإنترنت وتبادلوا المحتوى المتطرف وحازوا أسلحة محظورة وأدوات لطعن المشاركين في المسيرة.