دراسة: جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمى البشري توفر حماية ضد السرطان

كتبت أمل علام

تشير الدراسة إلى أن جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري توفر سنوات من الحماية من السرطان، قد يسمح لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بجرعة واحدة بتلقيح المزيد من الفتيات وحماية النساء.

ووفقًا لما نشره موقع Medical Express، فانه في مرحلة ما من حياتهن، تشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من الأشخاص سيصابون بفيروس الورم الحليمي البشري .(HPV)

على الرغم من أن العديد من الإصابات تمر دون أن يلاحظها أحد، فإن بعض سلالات فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي، مما يؤدي إلى أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم والشرج والبلعوم (الحلق).

وأضاف الموقع، إن سرطان عنق الرحم هو رابع سبب رئيسي لوفيات السرطان لدى النساء في جميع أنحاء العالم، حيث تحدث 88% من حالات سرطان عنق الرحم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs)، ولكن لحسن الحظ، يمكن الوقاية من معظم حالات سرطان عنق الرحم عن طريق التطعيم.

وقال الموقع، لقد أحدث تطوير لقاحات ضد فيروس الورم الحليمي البشري ثورة في مكافحة هذا الفيروس، أثبتت الأبحاث المكثفة الفعالية العالية للقاحات فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية من العدوى والسرطانات اللاحقة، ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2021، يتم تلقيح 13% فقط من الفتيات في العالم.

أوصى نظام التطعيم بجرعتين أو ثلاث جرعات لتوفير الحماية المثلى، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الحديثة الفعالية الملحوظة لجرعة وحيدة، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث يطرح تنفيذ برامج التطعيم متعددة الجرعات تحديات عديدة، وتشمل هذه التكاليف الباهظة واللوجستيات المعقدة والبنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية.

فعالية جرعة واحدة

وجدت دراستنا الأخيرة التي شملت أكثر من 800 امرأة في فيجي أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ظل فعالًا للغاية ضد اكتشاف سلالتين من فيروس الورم الحليمي البشري المسببة للسرطان، لمدة تصل إلى 8 سنوات بعد التطعيم.

أُنجز هذا العمل بالشراكة مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في فيجي ونُشر في مجلة The Lancet Regional Western Pacific .، كان اللقاح فعالًا بنسبة 81% ضد السلالتين الأكثر شيوعًا، وهما فيروس الورم الحليمي البشري 16 و 18، اللذان يسببان حوالي 70% من جميع حالات سرطان عنق الرحم في فيجي وفي جميع أنحاء العالم.

وأكد الموقع، إن توافر جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يوفر فرصة ثمينة للتغلب على هذه حواجز الحصول على اللقاح، وحماية السكان المعرضين للخطر، ويدعم هذا النهج أيضًا تجربة حديثة عالية الجودة في نساء كينيات تتراوح أعمارهن بين 15 و 20 عامًا.

وجدت الدراسة أن جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لها فعالية مماثلة (97.5%) لجرعتين أو 3 جرعات بعد 18 شهرًا من التطعيم في منع اكتشاف النوعين 16 و 18 من فيروس الورم الحليمي البشري.

سنوات من الحماية المناعية من جرعة واحدة

بالإضافة إلى ذلك، حتى في الأفراد الذين تعرضوا سابقًا لفيروس الورم الحليمي البشري، وجدت دراسات قائمة على الملاحظة أن جرعة واحدة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بآفات ما قبل السرطانية، تسلط هذه النتائج الضوء على الفاعلية الملحوظة لجرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وقدرتها على منع العواقب المدمرة للأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

وجدت 5 دراسات قائمة على الملاحظة أيضًا أن جرعة واحدة لها حماية مماثلة لجرعتين أو ثلاث جرعات ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري 16 و 18، بما في ذلك تلك الموجودة في الإعدادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، كانت أطول فترة متابعة لتقييم فعالية جرعة واحدة ضد خلل التنسج العنقي هي 14 عامًا بعد التطعيم، وكانت أطول فترة متابعة لتقييم مدة الحماية بعد جرعة واحدة من الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري 12 عامًا في دراسة رصدية أمريكية .

نظرت دراسة سابقة أجراها فريقنا في فيجي في الاستجابة المناعية لدى النساء اللائي تلقين صفرًا أو جرعة واحدة أو جرعتين أو 3 جرعات من اللقاح ووجدت أن الاستجابة المناعية الناتجة عن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أن تستمر لسنوات عديدة، مما يعرضها لفترات طويلة من الحماية من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

من المحتمل أن تكون مدة الحماية مدى الحياة من جرعة واحدة مماثلة لجرعتين أو ثلاث جرعات، بالنظر إلى الاستجابة المناعية المماثلة التي تم العثور عليها في 24 شهرًا بعد التطعيم الموجود في التجربة السريرية الكينية.

دعم برامج التطعيم ذات الجرعة الواحدة

تسمح التكلفة المنخفضة المرتبطة بنظام الجرعة الواحدة ببرامج التطعيم التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير تحويلي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال تقليل عدد الجرعات المطلوبة، يتم تخفيف العبء المالي على أنظمة الرعاية الصحية والأفراد بشكل كبير.

هذه القدرة على تحمل التكاليف تعزز جدوى حملات التحصين الوطنية ضد فيروس الورم الحليمي البشري وتزيد من تغطية اللقاح، وبالتالي ضمان وصول أوسع وحماية أكبر ضد الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

علاوة على ذلك، قد يسمح جدول الجرعة الواحدة بتلقيح المزيد من الفتيات وحماية النساء نظرًا لوجود نقص عالمي في لقاح فيروس الورم الحليمي البشري حتى عام 2024، كما أن المزايا اللوجستية للقاح أحادي الجرعة تبسط عملية توزيع اللقاح وإعطائه.

في المناطق النائية أو المحرومة مع مرافق رعاية صحية محدودة، يعزز نظام الجرعة الواحدة الفعالية الشاملة لحملات التطعيم، مما يقلل من الفرص الضائعة للأفراد لتلقي الحماية ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

في العام الماضي، قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بتحديث توصيات لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ولديها الآن توصية متساهلة لجرعة واحدة أو جرعتين للفتيات دون سن 15 عامًا، حتى الآن، اعتمدت أستراليا وأيرلندا استراتيجية الجرعة الواحدة نظرًا لقوة الأدلة على أن استراتيجية الجرعة الواحدة فعالة للغاية، حيث إنه لا يمكن التقليل من قيمة جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

إن الفعالية العالية لجرعة واحدة في الوقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري والسرطانات ذات الصلة، إلى جانب القدرة على تحمل التكاليف والمزايا اللوجستية، تجعلها أداة لا غنى عنها في مكافحة هذا الفيروس القاتل.

تدعم النتائج التي توصلنا إليها بيان موقف منظمة الصحة العالمية الحالي بشأن استخدام جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، وهو أمر ذو أهمية خاصة بعد دعوة منظمة الصحة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم كمسألة تتعلق بالصحة العامة، وفي وقت يوجد فيه إمداد عالمي محدود من اللقاحات.