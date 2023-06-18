اليوم السابع
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يعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي..

خالد عبدالغفار يعلن إطلاق الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

الأحد، 18 يونيو 2023 01:04 م
خالد عبدالغفار يعلن إطلاق الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية «PHDC 23» الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
 
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، سيوفر فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار، في جميع أنحاء العالم، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين السكان والصحة والتنمية، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، كما أنه سيشهد إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان في مصر.
 
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المشاركين في المؤتمر بشكل تفاعلي مع التحديات والتنبؤات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واقتراح خطط التخفيف واستراتيجيات التكيف وخرائط الطريق، لتحقيق النتائج الصحية المرجوة للسكان في جميع أنحاء العالم. 
 
وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد العديد من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الصحة، وتشكل تحديات كبيرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان الصحة والرفاهية للجميع، خاصة مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050. 
 
 

الصحة

السكان

المؤتمر الدولى للسكان



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