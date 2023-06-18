ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن نقيب الحرفيين فى الإقليم عبد الودود فيزادا قوله، إن الحريق نشب فى سوق قصر هيرات للملابس بمدينة هيرات عاصمة الإقليم.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الشرطة فى الإقليم، إنه يعتقد أن يكون الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، ثم انتشر بسرعة والتهم هذه المتاجر.

وذكرت وزارة الشئون الداخلية الأفغانية، في بيان صحفي أصدرته بهذا الشأن، أنه لم يتم إبلاغ إدارة الإطفاء بنشوب هذا الحريق فور وقوعه، حيث لم تتلق الإدارة بلاغاً بشأنه سوى بعد مرور ساعة من نشوب الحريق. موضحة أن الحريق لم تسفر عنه أي خسائر بشرية.